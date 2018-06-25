Кім Кардашян показала, як тримає у формі свої сідниці: відео

Світська левиця та зірка реаліті-шоу Кім Кардашян продемонструвала, якими вправами вона підтримує у формі свою фігуру.

Так, Кім виклала у Snapchat комплекс вправ, які допомагають їй вдосконалювати тіло, зокрема, сідниці.

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Варто додати, що саме пишні форми Кім – це візитна карточка її стилю. Проте зірку постійно звинувачують, що її об'ємні сідниці – результат встановлених імплантатів.

Допис, поширений Kim Kardashian Snapchats (@kimksnapchats) 24 Чер 2018 р. о 3:33 PDT

Допис, поширений Kim Kardashian Snapchats (@kimksnapchats) 24 Чер 2018 р. о 3:44 PDT

На одному з роликів можна побачити візочка. Ймовірно Кардашян займалася у компанії наймолодшої донька Чикаго.

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 9 Кві 2018 р. о 7:17 PDT

Кім Кардашян