Кім Кардашян показала, як тримає у формі свої сідниці: відео
Світська левиця та зірка реаліті-шоу Кім Кардашян продемонструвала, якими вправами вона підтримує у формі свою фігуру.
Так, Кім виклала у Snapchat комплекс вправ, які допомагають їй вдосконалювати тіло, зокрема, сідниці.
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Варто додати, що саме пишні форми Кім – це візитна карточка її стилю. Проте зірку постійно звинувачують, що її об'ємні сідниці – результат встановлених імплантатів.
На одному з роликів можна побачити візочка. Ймовірно Кардашян займалася у компанії наймолодшої донька Чикаго.
Кім Кардашян
Джерело: 24 Канал
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