Кім Кардашян показала, як виглядала у 14 років: архівне фото

Свої архівні фото зірки публікують не так часто, тому кожен раз фотографії з сімейних альбомів знаменитостей викликають підвищений інтерес. Реаліті-зірка Кім Кардашян часто публікує свої відверті фото, але цього разу вона здивувала усіх підписників.

Кардашян потішила раритетним кадром з 1994 року, на якому вона позує разом з сестрою Кортні. Тоді Кім було всього 14 років, а Кортні – 15.

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"Не надто впевнена, що ми робили, але це фото зроблене у Неверленді у 1994", – йдеться в підписі до фото.

Неверленд – це ранчо в Каліфорнії, яке довгий час належало Майклу Джексону. Помістя має власний парк розваг та приватний зоопарк.