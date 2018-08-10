Кім Кардашян посвітила фігурою у дуже коротенькій сукні: фото

Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардяшян", світська левиця Кім Кардашян показала свою фантастичну фігуру у сміливому образі.

Зараз 37-річна Кардашьян як ніколи задоволена своїм тілом і тепер з'являється на публіці у зухвалих та провокативних образах.

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Так, під час святкування 21-річння сестри Кайлі Дженнер Кім обрала коротеньку сукню яскравого рожевого кольору.

Кім не втратить жодної нагоди показати свої форми

На сукні були глибокі вирізи, які продемонстрували форми Кардашян. Зірка доповнила провокативний образ прозорою неоновою сумочкою та босоніжками з тонкими смужками.

Кім Кардашян

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