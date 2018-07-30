Кім Кардашян посвітила грудьми у блискучому боді: фото

Світська левиця та зірка реаліті-шоу Кім Кардашян продемонструвала свої сексуальні форми у провокативному образі.

Так, папарацці помітили Кім та її чоловіка репера Каньє Веста на побаченні. Для такої події Кардашян обрала look, який складався з сріблястого боді та блискучої спіднички від Versace. При цьому зірка відмовилася від бюстгальтера.

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Кім Кардашян вирішила відмовитися від білизни

Каньє Вест і Кім Кардашян

Кардашян доповнила образ сонцезахисними окулярами, незважаючи на пізню годину.

Кім Кардашян, яка виховує трьох маленьких дітей, підтримує фігуру у чудовій формі

Кім регулярно демонструє, як займається у тренажерному залі і її результати справді вражають: 37-річна Кім показала підтягнуту фігуру та звабливі форми.