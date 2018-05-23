Кім Кардашян повністю оголилася для реклами парфумів: провокаційне фото 18+
Світська левиця Кім Кардашян не припиняє шокувати своїх прихильників. Цього разу зірка виклала фото, де продемонструвала абсолютно голе тіло.
Цей провокативний кадр, який Кім опублікувала в Instagram, присвячений її новому аромату KKW Body.
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37-річна зірка продемонструвала свою сексуальну фігуру і ретельно прикрила інтимні місця руками.
Кім Кардашян знову оголилася
Пляшечка парфумів KKW Body має форму тіла Кардашян, для цього з її фігури навіть знімали зліпки. Проте згодом зірку звинуватили у плагіаті, оскільки дуже схожа пляшечка була у Жана-Поля Готьє.
Джерело: 24 Канал
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