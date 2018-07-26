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Кім Кардашян пояснила, чому вирівнює волосся п'ятирічній дочці Норт

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Кім Кардашян і Норт Вест
Кім Кардашян і Норт Вест / Фото з відкритих джерел

Світська левиця Кім Кардашян опублікувала фото своєї 5-річної дочки Норт Вест з батьком Каньє на своїй сторінці в Instagram. Багато користувачів розкритикували Кім через пряме волосся дівчинки.

У дівчинки від природи густе кучеряве волосся. Так, деякі прихильники серйозно обурилися тим, що Норт вирівняла волосся. Фани наголошують, що це вкрай шкідлива процедура у такому віці.

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Багато користувачів назвали це "знущанням" над дитиною: "Залиш волосся дитини в спокої, нехай сама вибере, шкодити чи собі, коли виросте", "Я звідси відчуваю жар, який пошкодив її волосся" та інші.

Зауважимо, що Кім не вперше стикається з такою реакцією. За її словами, вирівняти волосся дівчинці допоміг її стиліст.

Кім Кардашян на своїй сторінці в Twitter написала, що дозволяє дочці вирівнювати волосся двічі на рік: на день народження і на вечірку до дня народження. 

 

Теги: LifeStyle Кім Кардашян Діти і неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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