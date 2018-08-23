Кім Кардашян прокоментувала плани на четверту дитину

Зірка реаліті-шоу, світська левиця Кім Кардашян спростувала чутки про те, що вона з чоловіком Каньє Вест планують незабаром завести четверту дитину.

Про це Кім розповіла в інтерв'ю виданню E!News.

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Напередодні західні ЗМІ інформували про те, що зіркове подружжя планує стати батьками вчетверте. Джерело, яке близьке до зіркової родини, зазначає, що Кім і Каньє має намір знову скористатися послугами сурогатного материнства і про те, що у пари є останній ембріон – хлопчик.

Однак Кім Кардашян дала зрозуміти, що наразі їхня сім'я не готова до поповнення.

Я не знаю, не знаю. Я прочитала дещо про це, але нічого з прочитаного не було правдою. Але я дійсно говорила відкрито про це (народження четвертої дитини – ред.) в нашому реаліті, так що ... я не знаю,

– відповіла зірка.

Вона додала, що наступного тижня приступає до зйомок 16-го сезону реаліті-шоу "Сімейство Кардашян".

"Так що, якщо це раптом станеться, ви побачите це в шоу. Але на даному етапі ми про це не думаємо", – заявила Кім.

Крім того, світська левиця підтвердила інформацію про те, якщо ж подружжя все ж захоче завести четверту дитину, то, найімовірніше, народить їм його знову сурогатна мати.

У мене були дві важкі вагітності і важкі пологи, тому нова вагітність може стати для мене великою проблемою,

– зізналася дружина Каньє Веста.