Кім Кардашян прокоментувала висміювання щодо надмірного застосування Photoshop

Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашян прокоментувала бурхливу реакцію прихильників на її фото. Пояснення знаменитість опублікувала на сторінці в Instagram.

Як відомо, Кім Кардашян нещодавно показала знімок, який викликав шквал емоцій у користувачів мережі. Прихильники зірки побачили на задньому фоні сплюснуте авто, яке більш нагадувало "машину інопланетян". Відтак модель звинуватили у надмірному редагуванні знімка у Photoshop. Люди навіть засумнівались в апетитних формах зірки.

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Оскільки обговорення скандального фото не згасає, Кім Кардашян вирішила прокоментувати інцидент. Модель пояснила, що вона не є автором знімку.

Я бачила в мережі та новинах, що в мене стався "ляп через Photoshop". Це смішно! Я репостнула в Instagram фото, яке опублікував мій фанат, просто фільтр до нього застосувала... Мабуть, прихильник віддзеркалив фото, ось чому машина має такий вигляд,

– пояснила Кім Кардашян.

Через велику кількість несхвальних коментарів зірка навіть приховала всі повідомлення до скандального допису, однак знімок досі є на сторінці Кім Кардашян.