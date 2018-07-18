Кім Кардашян рекламує нові аромати звабливими фото у бікіні

Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардяшян", світська левиця Кім Кардашян продемонструвала шанувальникам фігуру в білому купальнику.

Зірка опублікувала знімок на своїй сторінці в Instagram. Кім Кардашян позує з новими парфумами з її нової колекції KKW Fragrance.

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"Аромати з серії KIMOJI Peach, Cherry & Vibes", – рекламує Кім Кардашян нові парфуми.

Зазначимо, що аромати Peach ("Персик"), Cherry ("Вишня") і Vibes ("Вібрації") презентовані у флаконах-емодзі: у вигляді персика, вишні і хмарки-баббл у стилі коміксів і повідомлень iMessage.



Кім Кардашян / Instagram-сторіз

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 17 Лип 2018 р. о 12:00 PDT

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 17 Лип 2018 р. о 4:04 PDT

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 18 Лип 2018 р. о 6:20 PDT

Нагадаємо, напередодні Кім Кардяшян створила власний парфум KKW Body Fragrance KKW Body, флакон якого має форму тіла Кардашян. Проте згодом зірку звинуватили у плагіаті, оскільки дуже схожа пляшечка була у Жана-Поля Готьє.