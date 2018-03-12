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Кім Кардашян розкритикували за змію, на якій вибили логотип Louis Vuitton: фото

2077 Читать новость на русском
Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото з Іnstagram

Американська телезірка, учасниця реаліті-шоу Кім Кардашян виклала знімок живої змії, на шкірі якої зображені логотипи модного бренду Louis Vuitton.

Фото з підписом Little Louis ("Малюк Луї") зібрало понад 2,4 мільйона лайків, але більшість користувачів засудило Кім за жорстоке поводження із змією, припустивши, що логотип був випалений на шкірі.

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Водночас деякі юзери, вважають, що знімок нагадує фотомонтаж або кадр, оброблений в Photoshop.

Інші уважні користувачі роздивилися, що рука, яка тримає змію, не може належати Кардашян, оскільки вона не могла розмістити фото своїх рук без манікюру.

Нещодавно Кім з сестрами поїхали у Японію. Зірка викладала багато фото з подорожі, зокрема, одне топлес. Цей знімок за кілька годин набрав майже 2,5 мільйона лайків.

Теги: LifeStyle Мода Кім Кардашян
Джерело: 24 Канал
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