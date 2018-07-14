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Кім Кардашян розвеселила прихильників кумедним дописом

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Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото із соцмереж

Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кім вирішила показати прихильникам, як вона виглядала до косметичних процедур. Допис вона зробила кумедним.

Кім Кардашян відома не тільки участю у реаліті-шоу, а й активним веденням власного блогу в соціальній мережі Instagram. На своїй сторінці зірка ділиться кадррами з буденного життя, зі стильних зйомок та архівними фото.

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Чарівна Кім вміє як заінтригувати своїх прихильників, так і розвеселити їх. У блозі вона розмістила фото 11-річної давності, на якому модель позує перед камерою з яскравим макіяжем з акцентом на очі. Кім щасливо посміхається в об'єктив та виглядає зовсім по-іншому. Зокрема, її губи не настільки пишні, як тепер, а вії – менш густі. 

2007 рік. Перед тим, як я дізналась про нарощення волосся та несправжні вії,
– кумедно написала вона. 

 

2007 Before I knew what hair extensions and fake lashes were.

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

 

Майже 2 мільйони користувачів мережі вподобали жартівливий допис зірки. Деякі прихильники Кім зазначили, що зараз модель виглядає досить штучно, водночас природна її краса вражає. З цим, звісно, не погодились затяті фани знаменитості. 

 

Теги: LifeStyle Кім Кардашян Мода
Джерело: 24 Канал
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