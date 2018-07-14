Кім Кардашян розвеселила прихильників кумедним дописом

Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кім вирішила показати прихильникам, як вона виглядала до косметичних процедур. Допис вона зробила кумедним.

Кім Кардашян відома не тільки участю у реаліті-шоу, а й активним веденням власного блогу в соціальній мережі Instagram. На своїй сторінці зірка ділиться кадррами з буденного життя, зі стильних зйомок та архівними фото.

Читайте також: Сестри Кардашян звільнили візажиста після 10 років співпраці: деталі скандалу

Чарівна Кім вміє як заінтригувати своїх прихильників, так і розвеселити їх. У блозі вона розмістила фото 11-річної давності, на якому модель позує перед камерою з яскравим макіяжем з акцентом на очі. Кім щасливо посміхається в об'єктив та виглядає зовсім по-іншому. Зокрема, її губи не настільки пишні, як тепер, а вії – менш густі.

2007 рік. Перед тим, як я дізналась про нарощення волосся та несправжні вії,

– кумедно написала вона.

Майже 2 мільйони користувачів мережі вподобали жартівливий допис зірки. Деякі прихильники Кім зазначили, що зараз модель виглядає досить штучно, водночас природна її краса вражає. З цим, звісно, не погодились затяті фани знаменитості.