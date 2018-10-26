Кім Кардашян шокувала голою зйомкою: фото 18+
Зірка реаліті-шоу та бізнесвумен Кім Кардашян повністю оголилася для ювілейного номера журналу Richardson Magazine.
Раніше у мережі з’явилася обкладинка видання, на якій зірка з'явилася у білосніжних стрінгах і позувала топлес, а її оголені груди прикривав номер видання – A9.
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Кім Кардашян для журналу Richardson
А тепер опублікований весь відвертий фотосет Кардашян. Автором зйомки став культовий американський фотограф Стівен Кляйн.
"Кім К – типовий приклад знаменитості, яку ми всі любимо ненавидіти і ненавидимо любити", – йдеться у матеріалі Richardson Magazine.
Кім Кардашян повністю оголилася для журналу Richardson
Джерело: 24 Канал
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