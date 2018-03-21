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Кім Кардашян у пишній рожевій сукні знялася для глянцю: гламурні фото

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Кім Кардашян для ODDA
Кім Кардашян для ODDA / ODDA

Багатодітна мама та зірка реаліті-шоу Кім Кардашян любить експериментувати, коли йдеться про фотосесії у журналах.

37-річна зірка для зйомок завжди приміряє абсолютно нові образи. Наприклад, для нового випуску журналу ODDA Кім позувала у пишній романтичній сукні, а її образ доповнили трендові тонкі окуляри.

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Кім Кардашян для ODDA

Кардашян знімалася на території дому у Hollywood Hills

У фотосесії Кардашян ще блондинка. Як відомо, після блонду вона змінила колір волосся на рожевий, а тоді перефарбувалася на брюнетку.

Кім працювала з головним редактором видання і стилістом зйомки Девідом Мартіном.

Теги: LifeStyle Мода Кім Кардашян
Джерело: Daily Mail
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