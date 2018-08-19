Кім Кардашян вбрала сукню з чималим декольте: пікантні фото

Кім Кардашян засвітила пікантний образ на урочистій події. Зірка вбрала яскраву сукню з чималим декольте на весілля.

Кім Кардашян – знана світська левиця, модель, акторка та бізнесвумен. Зірка відома своїми апетитними формами, які полюбляє демонструвати у пікантному вбранні.

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Та не тільки у блозі та на червоній доріжці Кім Кардашян приголомшує відвертими вбраннями. Навіть на урочисті події чарівна знаменитість обирає звабливі сукні. Так, на весілля репера 2 Chainz, що відбулось в сонячному Маямі, зірка вбрала неоново-зелену сукню з латексу. Вбрання підкреслило апетитні форми акторки. Пікантне декольте та розріз на нозі додали образу Кім Кардашян звабливості.

До сукні модель підібрала босоніжки на тонкій шпильці. Взуття було від знаменитого італійського бренду Gianvito Rossi. Стильні окуляри завершили look Кім Кардашян.

Допис, поширений Ice Cream Conversations (@icecreamconvos_) 18 Сер 2018 р. о 6:46 PDT

Допис, поширений Neymar da Silva Santos Junior (@wzneymar) 19 Сер 2018 р. о 3:21 PDT

Допис, поширений Neymar da Silva Santos Junior (@wzneymar) 19 Сер 2018 р. о 3:22 PDT

Допис, поширений Yapma Yav! ‍♀️ (@yapmayavmag) 19 Сер 2018 р. о 3:20 PDT

Не менш звабливо виглядав і чоловік зірки – співак Каньє Вест. Артист вбрав костюм Louis Vouitton світло-сірого кольору. Однак від традиційної білої сорочки чоловік відмовився, засвітивши оголене тіло в стильному піджаку.