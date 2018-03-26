Кім Кардашян висміяли через невдале редагування знімку
Популярну зірку реаліті-шок "Сімейство Кардашянів" висміяли через невдале фото. Кім Кардашян явно переборщила з Photoshop, чим неабияк розсмішила користувачів соціальної мережі Instagram.
Зірка опублікувала фото 25 березня та одразу ж викликала шквал коментарів. Хоч Кім Кардашян виглядала розкішно в приталених шортах і топі, поверх яких вона вбрала куртку oversize, користувачі мережі гостро розкритикували знімок.
Читайте також: Кім Кардашян у пишній рожевій сукні знялася для глянцю: гламурні фото
Все через те, що прихильники побачили кілька невідповідностей на світлині. Найбільше кидалось у вічі сплюснуте авто на задньому фоні знімку. Люди вже прирівняли його з "машиною інопланетян".
Також прихильники побачили корегування фігури Кім Кардашян, яка забрала лишні сантиметри з боків. Це ще більше розсмішило людей. Після бурхливої реакції на світлину знаменитість вирішила приховати всі коментарі підписників.
Видання The Daily Mail показало фото до редагування.
Фото Кім Кардашян без редагування