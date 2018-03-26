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Кім Кардашян висміяли через невдале редагування знімку

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Кім Кардашян
Кім Кардашян

Популярну зірку реаліті-шок "Сімейство Кардашянів" висміяли через невдале фото. Кім Кардашян явно переборщила з Photoshop, чим неабияк розсмішила користувачів соціальної мережі Instagram.

Зірка опублікувала фото 25 березня та одразу ж викликала шквал коментарів. Хоч Кім Кардашян виглядала розкішно в приталених шортах і топі, поверх яких вона вбрала куртку oversize, користувачі мережі гостро розкритикували знімок.

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Все через те, що прихильники побачили кілька невідповідностей на світлині. Найбільше кидалось у вічі сплюснуте авто на задньому фоні знімку. Люди вже прирівняли його з "машиною інопланетян".

Також прихильники побачили корегування фігури Кім Кардашян, яка забрала лишні сантиметри з боків. Це ще більше розсмішило людей. Після бурхливої реакції на світлину знаменитість вирішила приховати всі коментарі підписників.

Видання The Daily Mail показало фото до редагування.


Фото Кім Кардашян без редагування

Теги: LifeStyle Кім Кардашян Мода
Джерело: 24 Канал
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