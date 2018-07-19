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Кім Кардашян вкотре звинуватили у плагіаті логотипу: подробиці скандалу

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Кім Кардашян
Кім Кардашян / GettyImages

Знаменита світська левиця Кім Кардашян випустила нову колекцію ароматів KKW Fragrance, однак без чергового скандалу не обійшлося.

У колекцію увійшли три композиції: "Персик", "Вишня" і "Вібрації", які презентовані у флаконах-емодзі: у вигляді персика, вишні і хмарки-баббл у стилі коміксів і повідомлень iMessage. 

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Натомість представники компанії Vibes Media подали в суд на Кардашьян за використання їх логотипу для дизайну флакона аромату "Вібрації". Про це пише видання Daily Mail.

аромати кім кардашян
KKW Fragrance

Зазначається, що фірма зареєструвала чорний баббл з написом Vibes ще у 2012 році. Vibes Media буде домагатися відшкодування збитків, а також судової заборони на продаж парфумів та повернення всіх непроданих примірників.

аромат кім кардашян вібрації
Аромат "Вібрації" з колекції Кім Кардашян

логотип компанії vibes media
Логотип компанії Vibes Media

Цікаво, що Кім Кардашян заробила за перші п'ять хвилин продажів нової лінійки ароматів понад 5 мільйонів доларів. Усе завдяки рекламі на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, що після того, як стало відомо про конфлікт з компанією, Кім Кардяшан видалила практично всі фото з новими парфумами.

кім кардашян
Кім Кардашян / Instagram

Нагадаємо, напередодні Кім Кардяшян створила власний парфум KKW Body Fragrance KKW Body, флакон якого має форму тіла Кардашян. Проте згодом зірку звинуватили у плагіаті, оскільки дуже схожа пляшечка була у Жана-Поля Готьє.

Теги: LifeStyle Кім Кардашян Скандал
Джерело: 24 Канал
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