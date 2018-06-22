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Кім Кардашян вперше відвідала Париж після моторошного пограбування

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Кім Кардашян
Кім Кардашян / GettyImages

Знаменита світська левиця Кім Кардашян вперше завітала до столиці Франції після зухвалого інциденту у готелі Парижа два роки тому.

Про це повідомляє ENews.

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Кім Кардашян з чоловіком Каньє Вестом відвідали модний показ нової колекції Louis Vuitton під час Паризького тижня моди.

Кім відчуває себе комфортно, тому що Каньє постійно поруч. Але вона посилила охорону через величезну кількість папараці. Вона завжди любила це місто і хоче відвідувати його регулярно,
– зазначають інсайдери.

Зауважмо, що цього разу Кім Кардяшян не вдягала жодних коштовних прикрас, окрім простої обручки. Західні ЗМІ наголошують, що це через страх бути пограбованою ще раз.

Нагадаємо, Кім Кардашьян пограбували в ніч на 3 жовтня у Парижі. Озброєні зловмисники вдерлися до її готельного номера та, погрожуючи зброєю, викрали коштовностей на кілька мільйонів доларів. У поліції кажуть про п'ятьох нападників, речниця Кардашьян стверджує, що зловмисників було двоє, вони були перевдягнуті в форму поліцейських.

Кім після пограбування півроку перебувала у депресії та нікуди не виходила. Зірка навіть пропустила тиждень моди в Парижі – вперше за декілька років.

Теги: LifeStyle Кім Кардашян Новини Франції
Джерело: 24 Канал
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