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Кім Кардашян вразила своєю фігурою і назвала точну вагу: фото

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Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram

Світська левиця та зірка реаліті-шоу Кім Кардашян продовжує вражати шанувальників своїм новим образом. Окрім нової короткої зачіски, 37-річна Кім продемонструвала підтягнуту звабливу фігуру.

У понеділок, 30 липня, Кім Кардашян стала гостею телешоу Джиммі Кіммела.

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Для виходу зірка одягнула облягаючі вельветові чорні легінси від Lisa Marie Fernandez. Кім поєднала їх з укороченим топом, одна лямка якого не була зав'язана.

Кім Кардашян

Цікаво, що взуття Кім обрала з колекції свого чоловіка Каньє Уеста Yeezy – прозорі сабо на підборах. Світська левиця завершила образ футуристичними сонячними окулярами.

Кім Кардашян

Крім того, Кардашян розповіла в Instagram-сторіз, що вага її тіла складає 119 фунтів (близько 54 кілограмів).

"Зараз я важу 119 фунтів – без нарощеного волосся, звичайно", – зазначила Кім.

Кім Кардашян

Теги: LifeStyle Кім Кардашян
Джерело: 24 Канал
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