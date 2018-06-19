Кім Кардашян взялась за справу помилування ще одного злочинця

Світська левиця Кім Кардашян, схоже, взялась за благодійність зовсім іншого формату та почала допомагати злочинцям, який довічно ув’язнили в американських в’язницях. Після помилуваної наркодилерки Еліс Джонсон, жінка взялась за вбивцю Кевіна Купера.

Як повідомляють у виданні The Sun, 59-річному чоловіку загрожує довічне ув'язнення за вбивство чотирьох людей. Жахливий випадок трапився ще у 1983 році в Каліфорнії, але за словами адвоката Кевіна Купера, тоді його підставили слідчі, які займалися цією справою. Вони начебто підробили результати ДНК, які збирали з його футболки.

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Тоді чоловік був засуджений до смертної кари в 1985 році і відтоді перебуває в камері смертників. На прохання адвоката у губернатора Каліфорнії Джеррі Брауна провести повторний аналіз ДНК, той відмовив. Через це Кім Кардашян вирішила відновити справедливість та зайнятись справою помилування ув’язненого чоловіка.

У своєму Twitter зірка звернулась до високопосадовця з проханням дозволити повторну перевірку даних ДНК. Однак наразі невідомо, чи відреагував губернатор на звернення Кім.

Governor Brown, can you please test the DNA of Kevin Cooper? https://t.co/MB4kE03sC4 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 16 червня 2018 р.

Нагадаємо, що Кім Кардашян зустрілася з президентом США Дональдом Трампом, аби обговорити тюремну реформу та помилування. Вона попросила Трампа помилувати 63-річну Еліс Мері Джонсон. Жінка відбувала довічне покарання без права на звільнення за торгівлю наркотиками, вчинену нею вперше. Дональд Трамп виконав прохання телезірки, після чого Кім перша повідомила помилуваній жінці щасливу звістку.