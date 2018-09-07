Кім Кардашян заборонили робити селфі

Світська левиця Кім Кардашян, яка знаменита своїми відвертими фотографіями у соцмережах, на деякий час повинна утриматись від селфі-знімків. Зірка пошкодила зап’ястя і лікар заборонив їй напружувати зайвий раз руку.

Про це фанати Кардашян дізнались у новому випуску реаліті-шоу "Сімейство Кардашян". 37-річна зірка соцмереж розповіла, що вона може тримати телефон в руках тільки в такому положенні, щоб не напружувати зап’ястя. Але щоб не розчаровувати своїх прихильників відсутністю фото, вона найняла власного селфі-асистента.

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Поки Кім робить вигляд, що робить знімок на фронтальну камеру, в цей час її помічниця Паксі натискає на "кнопки" телефону. Матір Кім Кардашян Кріс Дженнер схвально оцінила таку чудасію і зазначила, що таким чином і зап'ястя в безпеці, і соцмережі наповнюються новими фото.

Дивіться у відео, як Кім Кардашян користується послугами селфі-асистента:

"Я безумовно переманю Паксі і попрошу бути моїм селфі-асистентом", – додала Кріс.