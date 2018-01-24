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Кім Кардашян засвітила оголену фігуру у фотосесії на пляжі: 18+

23:04, 24 січня 2481 Читать новость на русском
Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото з Іnstagram

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян, у якої нещодавно народилася третя дитина, знялася у провокативній фотосесії на пляжі в Малібу.

Папарацці підловили Кім під час процесу зйомки. Зірка була одягнена в білий халат та у прозору сукню. Кім попрямувала до океану в супроводі асистентів, пише Daily Mail.

Чому була присвячена фотосесія, наразі невідомо. Однак, судячи з вбрання Кардашян, зйомка буде дуже сексуальною.

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Теги: LifeStyle Голлівуд Кім Кардашян
Джерело: 24 Канал
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