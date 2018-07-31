Кім Кардашян знімалась топлес, коли їй подзвонив Трамп

Світська левиця Кім Кардашян брала участь в еротичній фотозйомці, коли під час процесу їй подзвонив президент США Дональд Трамп, щоб домовитись про зустріч.

Про це зірка розповіла в в комедійному телешоу Джиммі Кіммела, передає People.

Кім зізналася, що була шокована дзвінком у такий неочікуваний момент.

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Я гола, і дзвонить мій телефон, а я вся така чепурна. Я накинула халат і впродовж усієї фотосесії аж очі вирячувала, бо "Боже мій, дива справді трапляються,

– поділилася Кардашян.

Незважаючи на хвилювання вона дознялась у фотоісторії, а на запитання ведучого Кіммела про те, чи вона повідомила Дональда Трампа, що в момент дзвінка була голою, Кім відказала, що ні.

Можливо, Кардашян тоді знімалась для кампейну власних парфумів KKW Body Fragrance, де повністю оголилась перед фотокамерами.

Нагадаємо, що Кім Кардашян зустрілася з президентом США Дональдом Трампом наприкінці травня, аби обговорити тюремну реформу та помилування. Вона попросила Трампа помилувати 63-річну Еліс Мері Джонсон. Жінка відбувала довічне покарання без права на звільнення за торгівлю наркотиками, вчинену нею вперше. Дональд Трамп виконав прохання телезірки, після чого Кім перша повідомила помилуваній жінці щасливу звістку.