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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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Кім Кардашьян зустрілася з Дональдом Трампом: фото

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Кім Кардашьян і Дональд Трамп
Кім Кардашьян і Дональд Трамп / Фото з соцмереж

Епатажна американська зірка Кім Кардашьян зустрілася з президентом США Дональдом Трампом, аби обговорити тюремну реформу та помилування.

Про це Трамп сповістив у Twitter.

"Прекрасна зустріч з Кім Кардашьян сьогодні, говорили про тюремну реформу і винесення вироків", – сповістив президент.

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Як зазначає телеканал CBS, Кардашьян мала намір просити Трампа помилувати 63-річну Еліс Мері Джонсон. Жінка відбуває довічне покарання без права на звільнення за торгівлю наркотиками, вчинену нею вперше.

Також зірка мала обговорити пенітенціарну реформу зі старшим радником Трампа.

 

Теги: Кім Кардашян Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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