Кім Кардашьян зустрілася з Дональдом Трампом: фото
Епатажна американська зірка Кім Кардашьян зустрілася з президентом США Дональдом Трампом, аби обговорити тюремну реформу та помилування.
Про це Трамп сповістив у Twitter.
"Прекрасна зустріч з Кім Кардашьян сьогодні, говорили про тюремну реформу і винесення вироків", – сповістив президент.
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Як зазначає телеканал CBS, Кардашьян мала намір просити Трампа помилувати 63-річну Еліс Мері Джонсон. Жінка відбуває довічне покарання без права на звільнення за торгівлю наркотиками, вчинену нею вперше.
Також зірка мала обговорити пенітенціарну реформу зі старшим радником Трампа.
Джерело: 24 Канал
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