Кім Кардашян зустрінеться з Дональдом Трампом: відома причина

Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашян попросила у Президента США Дональда Трампа особисту зустріч з ним та його зятем Джаредом Кушнером. Хоч акторка та модель не має жодного стосунку до політики, вона має важливе питання для обговорення з главою Білого дому.

Про це повідомляє видання The Vanity Fair.

У сім'ї Кім Кардашян та Каньє Веста ніхто не має стосунку до політики. Чоловік зірки реаліті-шоу часто схвально відгукується про політику Дональда Трампа, чим накликає на себе шквал критики в мережі. Однак не політичні вподобання Каньє Веста стало причиною для зустрічі його дружини з главою Білого дому. Кім Кардашян має намір обговорити звільнення з-під варти засудженої жінки.

Читайте також: Чарівна Кім Кардашян показала, як вона виглядає без макіяжу

Зустріч відбудеться сьогодні, 30 травня, у Білому домі. Питання, яке порушить Кім Кардашян у розмові з Дональдом Трампом буде пенітенціарна реформа. Зокрема, зірка реаліті-шоу хоче обговорити помилування 62-річної Еліс Джонсон. Жінці присудили довічне ув'язнення без права дострокового звільнення. Причиною такого вироку було звинувачення американки в зберіганні та контрабанді наркотиків.



Еліс Джонсон – засуджена американка

Як відомо, увагу Кім Кардашян привернуло повідомлення від користувачів мережі в Twitter. Модель, довідавшись про надто суворе покарання американки, вирішила допомогти їй звільнитись з-під варти. Відтак зірка звернулась до Дональда Трампа та Джареда Кушнера про прохання зустрітись з нею та її адвокатом. За інформацією ЗМІ, донька глави Білого дому Іванка Трамп сприяла домовленості. Відтак зустріч внесено до графіку роботи Президента США.