Кім Кардашян зворушливо привітала доньку з днем народження: фото

Старшій дочці Кім Кардашьян і Каньє Вест у п'ятницю, 15 червня, виповнилося п'ять років.

Зіркова пара Кім і Каньє виховують трьох дітей: дочку Норт і дворічного сина Сейнта і маленька Чикаго Вест, яка з'явилася на світ 15 січня. Старшій доньці вже виповнилося п'ять років, тому знамените сімейство опубліковує привітання на своїх соціальних сторінках. Крім того, Кім Кардашян написала про те, як пишається і сильно любить свою старшу доньку на своїй сторінці в Instagram.

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Моїй дівчинці сьогодні виповнилося п'ять років. Не думала, що у мене буде найкращий друг на все життя. Я так пишаюся бути твоєю мамою, Норт! З твоєю появою в моєму житті стало більше радості, ніж взагалі можна було уявити. Не можу повірити, що ти вже така велика!

– наголосила Кім.



Кім Кардашян і Норт Вест / Instagram

Разом з цим, Кріс Дженнер також привітала внучку в соцмережі і опублікувала архівні фото, на яких Норт зовсім маленька.

"З днем ​​народження, наше солодке янголятко Норт! Навіть не віриться, що тобі сьогодні п'ять! Дуже сильно люблю тебе! Мені неймовірно радісно бачити, як ти перетворюєшся в таку красиву, веселу, енергійну, добру, розумну маленьку леді!" – зазначила Кріс.



Усі фото – Instagram

Хто така Кім Кардашян?Американська модель та зірка власного реаліті-шоу "Сімейство Кардашян". Знаменитість розпочала стосунки з Каньє Вестом у квітні 2012 року. Пара виглядала ідеально та приховувала своїх почуттів перед камерами. Вже у грудні 2012 року Кім Кардашян очікувала на появу первістка, відтак пара оголосила про заручини та побралася.