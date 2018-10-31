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      ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВИБУХ В АРХАНГЕЛЬСКУ

      Кімі Райкконен показав свій незвичний костюм на Хелловін: фото

      180 Читать новость на русском
      Кімі Райкконен
      Кімі Райкконен / Спорт XL

      У середу, 31 жовтня, весь світ відзначатиме Хелловін. Не обійшло це свято і пілотів Формули-1.

      Пілот Ferrari Кімі Райкконен вирішив обрати доволі незвичний костюм і маску до нього.

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      Bwooooooah trick or treat?!

      Допис, поширений Kimi Räikkönen (@kimimatiasraikkonen)

      Нагадаємо, у кінці сезону Райкконен покине Ferrari та виступатиме за команду Sauber.

      Теги: Хелловін Спорт Формула-1
      Джерело: 24 Канал
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