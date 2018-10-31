Кімі Райкконен показав свій незвичний костюм на Хелловін: фото
У середу, 31 жовтня, весь світ відзначатиме Хелловін. Не обійшло це свято і пілотів Формули-1.
Пілот Ferrari Кімі Райкконен вирішив обрати доволі незвичний костюм і маску до нього.
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Нагадаємо, у кінці сезону Райкконен покине Ferrari та виступатиме за команду Sauber.
Джерело: 24 Канал
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