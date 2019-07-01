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      Кімната у готелі, будинок на 7 квадратів та приховані маєтки: що відомо про нерухомість Кернеса

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      Чим володіє Геннадій Кернес
      Чим володіє Геннадій Кернес / Колаж 24 каналу

      Мер Харкова Геннадій Кернес – третій у списку партії "Опозиційний блок" на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня. 24 канал продовжує серію публікацій про маєтки українських політиків, які претендують на крісло депутата у парламенті наступного скликання. Якою нерухомістю офіційно володіє кандидат, а про що не згадує в своїй декларації – читайте далі.

      За списком партії "Опозиційний блок" на парламентські вибори йде об'єднання. До нього входять політсили "Партія миру і розвитку", "Відродження", "Наші" і "Довіряй ділам". Саме співголовою останньої є міський голова Харкова Геннадій Кернес.

      Зверніть увагу! Вілла Рабіновича: які маєтки ховає лідер "Опозиційної платформи – За життя"

      Опозиційний блок вибори список інфографіка
      Перша п'ятірка "Опозиційного блоку" виборах до ВРУ: інфографіка 24 каналу

      "Довіряй ділам" – умовна "партія мерів" з прицілом на електорат південних та східних областей України, адже створена вона спільно з очільником Одеси Геннадієм Трухановим.

      Що задекларував політик?

      У своїй декларації за 2018 рік Геннадій Кернес вказав, що з 2002 року орендує житловий будинок площею 7 квадратних метрів у Харкові. Його власником є пенсіонер Володимир Ярмак.

      Журналісти Bihus.info вирішили навідатися до помешкання. Проте ні Кернеса, ні його орендодавця вони там не зустріли. Натомість сусіди розповіли, що політика чи його кортежів поблизу ніколи не бачили.

      нерухомість кернеса
      Так виглядає будинок, який вказав в декларації мер Харкова Геннадій Кернес

      Згідно з даними в декларації, з липня 2012 року Кернес також орендує кімнату площею 57,3 квадратних метрів у харківському готелі "Національ". Саме туди в 2015 та 2016 роках навідувалися з обшуками правоохоронці.

      Сам Кернес чимало разів підтверджував журналістам, що мешкає у "Націоналі". А також наголошував, що міг би купити собі елітну нерухомість, проте атмосфера в готелі йому більше до душі.

      "Можу сказати, що багато хто живе в готелі. І це нормально", – запевняв політик.

      Готель Національ Кернес Харків
      Готель "Національ" у Харкові, де живе Геннадій Кернес / Фото: booking.com

      Незадекларовані статки

      Декларація багаторічного мера Харкова та кандидата від "Опоблоку" вражає скромністю. Проте журналісти-розслідувачі знайшли пояснення такому феномену. За їхньою інформацією, інша нерухомість, як і автопарк та бізнес, зареєстровані на Оксану Гайсинську. Її донедавна називали цивільною дружиною Геннадія Кернеса.

      Раніше пара не приховувала свої стосунки й досить часто з'являлася разом на людях. Проте після квітня 2016 року обоє перестали публікували спільні фото у соцмережах.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Геннадий Кернес (@gepard59)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

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      Допис, поширений Оксана Гайсинская (@oksanag2406)

      У декларації харківського мера за 2018 рік згадок про неї немає. А після виходу розслідування Bihus.info в травні 2019 року Кернес запевнив, що відносини з Гайсинською – у минулому. 

      Політик відмовився коментувати інформацію щодо нерухомості та його колишніх бізнесів, записаних на неї.

      У мене немає цивільної дружини. Оксану Гайсинську знаю, колись любов була, і що? У неї й запитаєте про бізнес-активи. Була любов й немає любові,
      – сказав він виданню TheБабель.

      Кернес Гайсинська
      Кернес каже, що вже не має стосунків з Гайсинською / Фото із соцмереж

      Чим же ж володіє Гайсинська? В 2015 році вона придбала квартиру на вулиці Шовковичній в центрі Києва площею у 150 квадратних метрів. Ринкова вартість такого помешкання приблизно 25 мільйонів гривень.


      Вулиця Шовковична у Києві розташована поблизу урядового кварталу

      Крім цього, жінка володіє двома квартирами у Харкові, загальна площа яких – 300 квадратів, а ринкова вартість – понад 300 тисяч доларів.


      Обидві харківські квартири Гайсинської – в елітному ЖК "Карат"

      Житловий комплекс "Карат" в Харкові: карта

      Чимало фотографій Гайсинської у Instagram зроблені в Лондоні. За даними журналістів-розслідувачів, саме там навчався її син Родіон. У британській столиці він міг жити у будинку Parkwiev Residence на вулиці Baker Street.

      Цілком ймовірно, що саме з цих апартаментів Гайсинська викладала світлини у соцмережі. Перше фото зроблене у листопаді 2014 року, друге – приблизно рік потому.

      Гайсинська в Лондоні
      Оксана Гайсинська в Лондоні / Фото: Instagram @oksanag2406

      Оренда у Parkwiev Residence на три роки коштує приблизно 13 мільйонів гривень, а купівля – від 33 мільйони гривень. Крім цього, у 2018 році Родіон Гайсинський отримав у подарунок квартиру на 500 квадратів в центрі Харкова.

      Зазначимо, що на Оксану Гайсинську перереєстрована й більша частина старих бізнесів Геннадія Кернеса, а саме медіа та компанії, які займаються нерухомістю.

      Дивіться відео про незадекларовані статки мера Харкова Геннадія Кернеса:

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      Календар парламентських виборів 2019

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      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Нерухомість кандидатів у Верховну Раду Новини нерухомості України Новини нерухомості Елітна нерухомість Опозиційний блок Новини Харкова Геннадій Кернес
      Джерело: 24 канал
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