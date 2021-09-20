Кінь побив скляну зупинку в Харкові: відео інциденту

У Харкові 18 серпня побилася скляна зупинка громадського транспорту. Це сталося, коли в неї врізався наляканий кінь.

Цей момент зміг зняти відеореєстратор автомобіля, який туди під'їжджав. Згодом запис оприлюднили в місцевих телеграм-каналах.

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Різко розвернувся

На кадрах видно, що 2 вершники хотіли проїхати на конях позаду зупинки громадського транспорту. Проте згодом тварина, яка йшла попереду чогось налякалася та почала розвертатись.

Тоді кінь зачепив скло зупинки та воно розсипалося на маленькі шматочки. Слід зазначити, що в цей момент 2 коней налякалися ще більше. Це сталося на проспекті Науки неподалік від Інституту низьких температур.

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Інше руйнування зупинки в місті

13 січня також повідомили, що в Харкові побили скляну зупинку. Проте тоді це зробив трамвай, який прибирав сніг із колії.

Ківш снігоочисної техніки просто під час руху зачепив скло зупинки. На щастя, там у цей момент не було людей і ніхто не постраждав.