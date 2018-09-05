Кінець історії, – Кім Кардашян прокоментувала чутки про роман з репером Дрейком

Нещодавно мережа вибухнула чутками про те, що світська левиця Кім Кардашян зраджує своєму чоловіку реперу Каньє Вест і таємно зустрічається з Дрейком, який живе неподалік.

Приводом для чуток стали слова з двох пісень репера. Перша – "In My Feelings", в якому той звертається до Кікі: "Кікі, ти мене любиш? З ким ти зараз? Ти говорила, що ніколи не кинеш мене. Я хочу тебе, ти потрібна мені, і я завжди готовий зустрітися з тобою". Пишуть, що це домашнє прізвисько Кім.

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А також у "Sicko Mode" Дрейк співає: "Я проїхав вниз по кварталу, повернув праворуч, вимкнув світло і заплатив за це". Як наголошують уважні користувачі мережі, маршрут від будинку Дрейка до будинку Кім такий же самий, про який він співає.

“I crept down the block,

Made a right,

Cut the lights,

Paid the price.” pic.twitter.com/2D91btFg4T — Tyler Morrison (@tmorrison24) 31 августа 2018 г.

Кім Кардашян спростувала останні новини і лаконічно відповіла "Цього ніколи не було. Кінець історії".