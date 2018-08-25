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Кінець "культу Карімова" в Узбекистані: ЗМІ заборонили й згадувати ім'я колишнього президента

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Кінець "культу Карімова" в Узбекистані
Кінець "культу Карімова" в Узбекистані / 24 канал

Редакторам усіх телеканалів, що перебувають у складі підконтрольної державі Національної телерадіокомпанії Узбекистану, НТРК, заборонили згадувати в ефірі ім'я колишнього президента країни Іслама Карімова.

Про це повідомила узбекистанська служба "Радіо Свобода". 

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Журналісти розповіли, що наказ про заборону згадки Іслама Карімова прийшов з апарату нинішнього президента Шавката Мірзіяєва.

Узбекистан
Смерть Іслама Карімова визнали 2 вересня 2016 року

Це підтвердило декілька джерел "Радіо Свобода", зокрема головний редактор одного з каналів у складі НТРК – він зазначив, що цей наказ діє вже місяць, і про нього регулярно нагадують.

Зараз згадувати в ефірі ім'я Іслама Карімова – більш небезпечно, ніж ім'я керівника релігійних екстремістів,
– підкреслив інформатор "Радіо Свобода".

І додав, що з початку 2018 року журналістам дуже часто почали радити, що і як говорити в ефірі про Мірзіяєва.

Узбекистан
Чинний президент Узбекистану Шавкат Мірзіяєв за Карімова був прем'єром

У НТРК цю інформацію не коментували. Втім, журналісти остерігаються, що один "культ особи" може плавно перерости в інший.

Нагадаємо, у липні 2017 в Узбекистані арештували Гульнару Карімову – доньку колишнього президента країни Іслама Карімова. Новий президент Шавкат Мірзіяєв за Карімова був прем'єром, опісля його смерті був призначений виконувачем обов'язків президента, а у грудні 2016 року виграв президентські вибори. До слова, Мірзіяєва вважають прихильником Росії.

Теги: Новини політики журналісти Новини Узбекистану
Джерело: 24 Канал
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