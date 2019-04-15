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      "Кінець": у кількох містах України з'явилися нові провокативні білборди з Порошенком

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      Провокативні білборди з Петром Порошенком
      Провокативні білборди з Петром Порошенком / Vyacheslav Chechilo

      У Києві та інших містах України з'явилися провокативні білборди із зображенням чинного президента України Петра Порошенка зроблені у стилі його передвиборчої кампанії.

      Як повідомляє Громадське в адміністрації президента заявили, що не мають жодного стосунку до цих зображень.

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      Там наголосили, що дуже обережно ставляться до зображень на білбордах після ситуації з рекламними щитами із зображенням Петра Порошенка та Володимира Путіна.

      Так, 9 квітня в Україні помітили рекламні борди Порошенка, на яких його обличчя зображене навпроти обличчя Путіна. На бордах також містився напис "21 квітня. Вирішальний вибір". Тоді у штабі Порошенка пояснили, що вони не мали на меті проводити паралелі між кандидатом у президенти Володимиром Зеленським та чинним президентом РФ Володимиром Путіним, а лише хотіли натякнути — що Україні потрібен сильний президент.

      Завідувач відділу Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента Володимир Горковенко вважає, що ці білборди можуть мати стосунок до міського голови Черкас Анатолія Бондаренка, оскільки, за його інформацією, саме у Черкасах з'явилися перші рекламні щити з провокативними зображеннями.

      Порошенко, Кінець, Київ
      Провокативний рекламний щит у Києві // Sergiy Grishyn

      Київ, Порошенко, Кінець
      Ще один білборд з чинним президентом у столиці // Ольга Решетилова

      Користувачі активно поширюють у соцмережах фотографії нових білбордів на вулицях Києва та Черкас.

       

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      14 квітня
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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Новини Києва Новини Черкас Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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