У кіно з сертифікатом про вакцинацію: у Харкові ввели нові карантинні обмеження

У Харкові поки що не посилюють карантин, але в місті ввели нові обмеження. Вони стосуються кінотеатрів, театрів та інших культурних й розважальних закладів, які найчастіше відвідують люди. Тепер працівники закладів зможуть перевіряти сертифікати про вакцинацію у глядачів.

До того ж заклади мають бути заповнені лише на 50%. Про це розповіла заступниця міського голови Харкова з питань охорони здоров’я та соцзахисту Світлана Горбунова-Рубан 7 жовтня.

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Працівники перевірятимуть сертифікати з вакцинації

Горбунова-Рубан каже, що до керівництва закладів звертаються з проханням дотримуватися нових карантинних заходів. Зали в театрах чи кінотеатрах можуть бути наповнені тільки на половину. До того ж працівникам надають право перевіряти у відвідувачів сертифікати про вакцинацію.

Ми просимо 50% заповненості. І ставимо умови перед працівниками цих закладів, що вони стовідсотково мають бути вакциновані. Крім того, надаємо їм право перевіряти документи людей — довідки про проведену дворазову вакцинацію, сертифікати тих, хто буде приходити дивитися фільм чи спектакль,

— зазначила чиновниця.

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Станом на 7 жовтня місто перебуває у помаранчевій зоні.

Водночас Харківська область є лідером серед областей України за кількістю хворих на коронавірус.

За минулу добу там зафіксували 1168 нових випадків.

Також заступниця мера додала, що щодня у місті вакцинують понад 5 тисяч людей. Нині у Харкові зроблено 357 тисяч щеплень. Понад 146 тисяч харків'ян отримали дві дози вакцини.