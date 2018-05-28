Кіно без шаблонів: у Києві стартував один з найбільших кінофестивалів Східної Європи

У неділю, 27 травня, на Поштовій площі стартував 47-й міжнародний кінофестиваль "Молодість". Головна кіноподія Києва зібрала в одному місці фактично увесь зірковий кінобомонд.

Поштова площа перетворилася на великий кінотеатр просто неба. Саме тут відбуваються головні події фестивалю "Молодість".

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Сам захід розпочався з іншої важливої події – український режисер Олег Сенцов вже другий тиждень голодує за російськими ґратами. Тож фестиваль стартував з акції на його підтримку.

"Ми повинні разом тиснути на уряд та президента Російської Федерації", – сказала на початку вечора ведуча.



Акція на підтримку Олега Сенцова на фестивалі "Молодість"



Акція на підтримку Олега Сенцова на фестивалі "Молодість"



Акція на підтримку Олега Сенцова на фестивалі "Молодість"

47 років тому студенти інститут імені Карпенка-Карого зібралися подивитися свої дебютні роботи. Власне, так і зародився масштабний фестиваль, який наразі вважають одним із найбільших у Східній Європі і, звичайно, головною кіноподією Києва.

Тривалий час фестиваль проводили восени, коли вже було холодно. А зараз він знову повернувся до своїх витоків і відбувається весною.



47-й міжнародний кінофестиваль "Молодість"

Програма "Молодості" дуже насичена. Тут протягом тижня покажуть понад 250 фільмів. Серед них – як закордонні, так і українські прем'єри. Окрім кінопоказів, на відвідувачів фестивалю чекатиме безліч майстер-класів.

Урочиста церемонія закриття фестивалю відбудеться на Поштовій площі 3 червня. І тоді ж ми дізнаємося, хто отримає головну статуетку. А переможець конкурсної програми, окрім "Скіфського оленя", отримає 10 тисяч доларів.