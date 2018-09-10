Кіно майбутнього: штучний інтелект створив власний фільм

Розробники з лабораторії Діснея натякають нам, що одного дня акторів-дублерів на знімальному майданчику замінять роботи – вони виконуватимуть складні акробатичні трюки не гірше за професійних каскадерів, і без ризику для життя.

Що стосується більш творчої частини роботи, то й тут машина має чим здивувати. Штучний інтелект уже довів, що здатний сам писати сценарії, придумувати музику, і ось тепер – "зняв" власне кіно.

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Себе "метр" називає Бенджаміном, а назва стрічки – Zone Out. В процесі навчання нейромережі показали масу старих кінофільмів, після чого запропонували скомпонувати свій власний. Щоб хоч якось скерувати його, штучному інтелекту дали сюжет-підказку: людству загрожує небезпечний вірус, який вражає вагітних жінок.

Із поставленим завданням Бенжамін як не як впорався: сам продумав сценарій, сам обрав сцени з готових картин та уплів у них наперед відзняті репліки, які записали на зеленому тлі професійні актори; і за допомогою спеціальної технології замінив обличчя персонажів.



Кадр з фільму Zone Out, який створий штучний інтелект

Можливо, комусь язик і не повернеться назвати цей потік відео повноцінним фільмом: позаяк непов’язані змістом фрази, неприродне сіпання облич акторів, "вуса" у жінок, – деталі, які аж надто видають у "режисері" його нелюдську натуру. Втім, на загал – настрій картини, монтаж, Образи персонажів, – нагадують якусь арт-хаусну короткометражку.

Окремої уваги заслуговує той факт, що своє кіно комп’ютерний алгоритм створив всього за 48 годин. Хай навіть на "Оскара" творчість Бенжаміна і не тягне, його "наставники" – професійний режисер Оскар Шарп та креативний технолог Google Росс Гудвін – цілком можуть пишатися його першими режисерськими кроками.