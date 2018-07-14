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Кіно на Потьомкінских сходах: в Одесі показали стрічку, якій виповнилось 95 років

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Кіносеанс на Потьомкінских сходах вже традиційно влаштовують організатори Одеського кінофестивалю. Цьогоріч демонстрували чорно-білу стрічку "Безпека в останню чергу", якій вже 95 років.

Кіно, на яке приходять із килимками і за дві години до початку, щоб зайняти краще місце – таке явище звичне для традиційного вечора ретро-кіно на Потьомкінських сходах.

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"Ми будемо чекати стільки, скільки потрібно. Тут спека, сонце. Нічого, ми звикли", – сказала глядачка Олена.

А ще кіно на Потьомкінських сходах до нестями романтично. Уявіть лише: величезний екран в історичній частині міста, збоку видніється море, грає музика і чорно-біле кіно.

До слова, не всі глядачі знають, який фільм показуватимуть, бо йдуть за незвичною атмосферою, перш за все.

На дев’ятому одеському кінофестивалі – культова стрічка "Безпека в останню чергу". Цього року їй виповнюється 95 років. І безпека для головного героя фільму, направду, в останню чергу. Адже усі трюки виконував сам. І момент, де він повис на годинниковій стрілці, ввійшов в історію кінематографу. Режисери так вподобали цей кадр, що потім позичали ідею для своїх фільмів.

І цього року захід слідує своїй традиції. Потьомкінські сходи, які простягаються на понад сто метрів, вщент заповнені глядачами. 

Більше – дивіться у сюжеті. 

Автор: Альона Чернецька
Теги: Новини України Кіно Новини Одеси Новини культури
Джерело: 24 канал
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