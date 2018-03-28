Кіно, під яке не жують поп-корн: про що говорить фестиваль Docudays UA 2018

У Києві триває ювілейний 15 фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA. Головна тема цьогорічного фестивалю – рівність. Далі – емоційний екскурс.

Docudays UA – єдиний в Україні міжнародний фестиваль документальних фільмів про права людини (фото – прес-служба Docudays UA)

На фестивалі показують кіно, яке змушує задуматися над головними людськими цінностями. Демонструє різноманіття соціальних викликів, з якими стикаються люди не тільки в Україні. А ми так часто повністю занурюємося у наші локальні проблеми, що навіть не уявляємо, з чим доводиться боротися щодня людям десь на іншому континенті, або зовсім поруч – у сусідніх країнах. Історії і картинка на екрані розширяють свідомість і руйнують умовні кордони і стереотипи, які роками нам "вбивали" у голову.

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Одне з головних вражень від переглянутих стрічок – світ мусить стати добрішим. Люди мусять навчитися сприймати різноманіття. Люди повинні навчитися цінувати людське життя.

Docudays UA: відео трейлеру:

Документалістика – ще один доказ того, що мистецтво здатне впливати на людей і змінювати їх на краще. Як приклад, історія з фільму "Гуґо" польського режисера Войчєха Клімала. Дідусь живе з хлопчиком у вагончику. Він виховує його самотужки і віддає йому все, що має. У малого складна доля – мати померла, батько в іспанській в'язниці. І коли приходять соціальні служби, і говорять про те, що дитина не може жити в таких умовах – все одно підсвідомо, попри усі закони і соціальні норми, вболіваєш за дідуся. Бо таку беззаперечну дідову любов тому хлопчику не замінять квадратні метри.

Кадр з фільму "Гуґо" польського режисера Войчєха Клімала

Це відповідальне кіно. Знімальна група польського фільму "Гуґо" бере участь як свідки в судовому процесі, де визначають з ким має жити хлопчик після смерті дідуся. Тобто, знімальна група не просто втрутилася у приватне життя сім'ї з складною долею, але і після завершення зйомок і вдалого, важливого соціального фільму продовжує свою справу. Вже не на камеру.

Трейлер фільму "Гуґо": відео

Ще один фільм змушує з іншого боку подивитися на революції і перевороти, – "Зворотний бік усього" Міли Турайлич. Сербська режисерка розповідає історію своєї матері Србіянки Турайліч – відомої активістки, яка усе життя боролася за демократію в країні і була активним учасником усіх доленосних подій. Зокрема, її родина брала участь у створені Югославії в 1918 році.

Показ фільму "Зворотний бік усього" Міли Турайлич у кінотеатрі "Жовтень"

Родина Турайліч декілька поколінь мешкає у центрі Белграда, буремна історія країни розгортається під їхніми вікнами, більше того – торкнулася особистого життя. В 40-их комуністи націоналізували квартиру, і частину сімейного помешкання віддали прибічниками комунізму. Більш як півстоліття в забрані кімнати - двері зачинені. І навіть після численних змін у країні і розпаду Югославії Србіянка Турайліч не наважується відновити своє право на власність відібраних квадратних метрів, поки там живуть люди.

Трейлер фільму "Зворотний бік усього": відео

Щоразу зі зміною влади в Сербії змінюється ставлення до головної героїні фільму – то Србіянка Турайліч отримує нагороди за громадську діяльність, то повістку у суд за свої ліберальні погляди.

Міжнародний кінофестиваль про права людини Docudays UA

На Docudays UA збирається інша аудиторія. Люди не йдуть на фестиваль розважитись увечері під хороший фільм з відром попкорну і пивом. Тут цей кінотеатральний атрибут просто недоречний. Бо іноді під окремі сцени на екрані здушує зсередини ком. Не те щоб щось жувати хотілося.

Попри різноманіття і зовсім різні долі людей у різних країнах – усіх об'єднує одна деталь. Це постійна боротьба за право гідно прожити своє життя.

Тема цьогорічного фестиваль – рівність

Але такі миролюбні насторої, які пропагує фестиваль Docudays UA, не всім до вподоби. На одну з подій в рамках фестивалю, а саме – дискусію "Права людини: проблема поширення ультраправих рухів в Україні" навідалися агресивно налаштовані праворадикали. Зірвали зі стін плакати про рівність (на яких були зображені не тільки представники ЛГБТ, яких так сильно не сприймають "праві" сили, а й люди з інвалідністю, ВІЛ-інфіковані та роми) і топтали їх ногами.

Праворадикали намагалися зірвати дискусію в рамках фестивалю

Вимагали від організаторів скасувати дискусію, а відвідувачів звинуватили в абсурдних речах – сепаратизмі і "ватнєчіствє".Вивести з приміщення молодиків вдалося тільки після приїзду поліції. Згодом "невідомі" повідомили правоохоронців про замінування будівлі, що традиційно виявилося фейком. І відвідувачів евакуювали.

Поліція вивела з приміщення агресивних молодиків

Ось такий приклад порушення прав людини (як мінімум, на мирні зібрання в приватному просторі, які не суперечать закону) на фестивалі документального кіно про порушення прав людини. Можна не погоджуватися з поглядами інших людей, але ніхто не має права переконувати інших у своїх переконаннях і заганяти у свій обмежений світ.

Фестиваль Docudays UA триватиме у Києві до 30 березня. Покази відбуваються в кінотеатрах "Жовтень", "Україна" та в Креативному просторі IZONE. Ознайомитися з програмою можна на сайті фестивалю.