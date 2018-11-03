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      Кіноактор Джош Вайтхаус став другим головним героєм приквелу "Гри престолів"

      132 Читать новость на русском
      Джош Вайтхаус
      Джош Вайтхаус / Фото з соцмереж

      Лише кілька днів тому творці приквелу фентезійного серіалу "Гра престолів" назвали ім’я першої актриси, як вже зараз стало відомо про ще одного героя. Ним став Джош Вайтхаус – 28-річна британський актор та зірка серіалу "Полдарк" (2015).

      Про це повідомили у виданні The Independent.

      Кого зіграє британський актор наразі не відомо. За свою творчу кар’єру Джош Вайтхаус зіграв у кількох фільмах та серіалах, серед яких "Northern Soul" (2014), "Alleycats" (2016), "The Receptionist" (2016), "Modern Life Is Rubbish" (2017), "Valley Girl" (2018).

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      "Я тримався з останніх сил, щоб не повідомити вам про ці грандіозні новини, але тепер ви самі все бачите", – прокоментував Джош свою участь в приквелі серіалу "Гра престолів".

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      So I’ve been holding on to some very big news and it’s been killing me - but here you go #gameofthrones

      Допис, поширений Josh Whitehouse (@joshuawhitehouse)

       

      Раніше журналісти повідомляли, що у приквелі серіалу також зіграє 50-річна Наомі Воттс. Про її роль теж поки що нічого невідомо. Інсайдери ЗМІ також подейкують, що спін-офф серіалу матиме назву The Long Night ("Довга ніч"). 

      Творці нової історії раніше заявляли, що події в приквелі відбуватимуться за 8 тисяч років до подій серіалу, знятого за книгою "Пісня льоду і полум'я" письменника Джорджа Мартіна. У ньому, зокрема, покажуть історію Вестеросу, походження таємничих білих ходоків, таємниці Сходу і легенди Старків. Офіційні зйомки ще не розпочались, але все літо тривала активні підготування до клопіткої роботи, яка почнеться зовсім скоро. 

      Варто додати, що перша офіційна інформація про створення приквелу до популярного серіалу "Гра престолів" з'явилась у червні цього року. Але продюсери оригінальної стрічки "Гри престолів" запевнили, що жодне відео приквелу не вийде до завершення останнього сезону саги, вихід якого заплановано на кінець травня-початок літа 2019 року.

      Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал створений на основі циклу романів "Пісня льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін почав писати перший роман у 1991 році, серіал вийшов на екрани лише через 20 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.

      Теги: Гра престолів Кіно Голлівуд LifeStyle
      Джерело: 24 Канал
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