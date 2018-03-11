Кіноактриса Блейк Лайвлі вразила неймовірною схожістю з мамою: фото
Голлівудська актриса Блейк Лайвлі часто з'являється зі своєю матір'ю Елейн Лайвлі не лише на прогулянках, а й на червоних доріжках. Зірка вкотре показала, як вона неймовірно схожа з мамою.
Відповідне фото актриса опублікувала на своїй сторінці в Instagram напередодні Міжнародного дня жінок.
Актриса Блейк зі своєю мамою мають дуже схожі риси обличчя, чарівне золотисте і довге волосся, а самі вони для світлини обрали схожі головні убори, куртки і натуральний макіяж.
Загалом, у спільному шлюбі з 1979 року в Ерні Брауна і Елейн Лайвлі народилось багато дітей – окрім актриси Блейк Лайвлі, у сім'ї також ще є Ерік Лайвлі, Робін Лайвлі, Лорі Лайвлі та Джейсон Лайвлі.
Блейк Лайвлі з щасливими батьками
Джерело: 24 Канал
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