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Кінокомпанія MGM взялась за зйомки нового фільму "Робокоп повертається"

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Кінокомпанія MGM знову візьметься за "Робокоп повертається"
Кінокомпанія MGM знову візьметься за "Робокоп повертається"

Медіакомпанія Metro-Goldwyn-Mayer оголосила про роботу над новою стрічкою "Робокоп повертається", яка буде створена на основі оригінального сюжету фільму 1987 року "Робот-поліцейський".

За словами творців стрічки, фільм буде заснований на сюжеті першої кінокартини франшизи, сценарій якого тоді написали Ед Ноймайер і Майкл Майнер. Однак представники компанії також додають, що новий сюжет ще не використовували в жодному з фільмів-продовження "Робокопа".

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Режисером стрічки став Ніл Бломкамп (відомий за фільмом "Район № 9"), а Ноймайер і Майнер виступили в ролі продюсерів. Над оновленим сценарієм вже працює Джастін Родес, який відомий за участю у написанні сценарію "Термінатор 6").

Знаменитий фільм "Робот-поліцейський" (1987) розповідає про детройтського поліцейського, перетвореного після смерті у кіборга. Американський фантастичний бойовик режисера Пола Верховена 1987-го року започаткував цілу франшизу, яка включає не лише оригінальний фільм, а й фільми-продовження, телесеріал, міні-серіал, відеоігри та комікси. Лише в 2014 році кіностудія MGM представила ремейк першого фільму.


Кадр з фільму "Робот-поліцейський" (1987)

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: Zgemag
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