Кінокритики назвали найкращий фільм зі всесвіту Гаррі Поттера

Кінокритики профільного порталу Collider створили рейтинг фільмів про чарівника Гаррі Поттера. Лідером визнали третю частину франшизи під назвою "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану".

Режисером третього епізоду став Альфонсо Куарон, який, на думку кінокритиків, поставив найбільш динамічний і злагоджений фільм у порівнянні з іншими частинами. Незважаючи на драматичність стрічки, картина вийшла все одно чарівною.

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Як відомо, "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану" вийшов у 2004 році і зайняв 184-е місце в рейтингу з 250 кращих фільмів всіх часів за версією кіноафіші IMDb.

Друге місце посіла заключна стрічка франшизи "Гаррі Поттер і Дари Смерті: Частина II" Девіда Йейтса, а третє місце – "Гаррі Поттер і Напівкровний принц", також знятий Йейтсом.

Останнє місце зайняв фільм 2002 року "Гаррі Поттер і Таємна кімната". Стрічка виявилася найдовшою за хронометражем і в багатьох випадках затягнутою, відзначили кінокритики.