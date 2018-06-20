Кінопремія BAFTA попросила конкурсантів проявити більшу різноманітність

Представники Британської академії телебачення і мистецтва оголосили нові вимоги щодо конкурсних фільмів. Тепер премія BAFTA хоче бачити і розглядати фільми, які відповідають стандартам різноманітності.

Про це пишуть на Variety.

За словами організаторів премії, 18 лютого 2018 року під час вручення нагород у номінації "Найкращий режисер" не було жодної жінки, а в номанції "Найкращий актор" було представлено лише два темношкірих номінанти з двадцяти.

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Тому премія BAFTA озвучила критерії різноманітності, які повинні бути дотримані кандидатами для її отримання в 2019 році. Серед них повинні бути чотири напрямки: присутність на екрані, керівництво проектом, досвід роботи і доступ аудиторії.

Зокрема, голова Комітету кінофестивалю BAFTA Марк Самуельсон зазначив, що фільми, які отримують фінансування BBC Films або Film4, обов’язково мають виконувати критерії різноманітності.

Нагадаємо, що на 71-1 церемонії нагородження BAFTA-2018 перемогу у номінації "Найкращий фільм" отримала драма британського режисера Мартіна Макдонаха "Три білборда на кордоні Еббінг, Міссурі", а премію BAFTA в категоріях "Найкращий актор" і "Найкраща актриса" отримали Гарі Олдман ("Темні часи") і Френсіс Макдорманд ("Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі") відповідно.