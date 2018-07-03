Кіностудія Sony Pictures випустить першу стрічку про plus-size супергероїню

Американська кінокомпанія Sony Pictures планує зняти та випустити фільм про plus-size супергероїню на ім’я Фейт, яка володітиме телекінезом. Вона відрізнятиметься від інших персонажів коміксів своїми пишними формами та життєрадісною вдачею.

Про це пишуть на Deadline.

Як розповіли у виданні, творці майбутньої стрічки бачать Фейт в образі журналістки з Лос-Анджелеса, яка любить поп-культуру та наукову фантастику. Героїня вміє літати та у свій вільний час використовує силу телекінезу, щоб рятувати людей.

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Образ Фейт від Valiant Entertainment

Вже відомо, що над стрічкою працюватиме сценаристка "Американських богів" і "Чорних вітрил" Марія Мельник. Продюсерами проекту стали Тобі Джаффе, Ніл Моріц та Ден Мінтц. Як відомо, вперше про Фейт згадується в коміксі від видавництва Valiant Comics у 1992 році в складі команди супергероїв, відомої як Передвісники.



Супергероїня Фейт в коміксах Valiant Comics у 1992 році