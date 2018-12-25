Кінця бюджетному конфлікту не видно: до чого призведе "параліч" уряду в США

Якщо вам здається, що 2018 рік був дуже складним чи занадто вже насиченим подіями, то ви помиляєтеся. Наступний, 2019 рік, обіцяє здивувати ще більше, принаймі у США.

Про це у своєму блозі "Безумный мир" розповів Іван Яковина.

Читайте також: Трамп звинуватив Федрезерв у всіх проблемах економіки США

За його словами, економіка США перейшла до стану вільного падіння. На фондовому ринку грудень 2018-го став найгіршим за період від 1987 року. Навіть під час кризи 2008 року в грудні все було не так погано, як зараз.

Нещодавно міністр фінансів США Стівен Мнучін зібрав на екстрене засідання керівників головних банків країни: Bank of America, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley and Wells Fargo. Головна мета зустрічі – заспокоїти їх, а додаткова – заспокоїтися самому й заспокоїти населення,

– зазначив Яковина.

І додав, що не знає, чи це спрацює. Адже Мнучін, як і деякі його колеги з Адміністрації Трампа, є шахраєм. Десять років тому в Каліфорнії проводилося розслідування, і банк, в якому нинішній міністр був начальником, був змушений заплатити 89 мільйонів доларів штрафів за махінації з "іпотечними" страховками.



Стівен Мнучін

Журналіст запевнив, що всередині самої Адміністрації Трампа зараз планується низка термінових нарад економічного блоку: будуть шукати можливість врятувати економіку. "Команда неймовірно жадібних і дурних аферистів під керівництвом Дональда Трампа повинна врятувати світ. Як ви думаєте, вийде у них? Я думаю, що ні", – переконаний Яковина.



Дональд Трамп

Він також додав, що уряд США частково зупинив свою роботу – через те, що чиновники так і не домовилися з президентом щодо фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Демократи не готові виділити кошти на цей проект, а Трамп без цього не хоче підписувати бюджет.

Як ви думаєте, до чого призведе параліч уряду в момент економічного колапсу й зовнішньополітичної кризи? Правильно: до ще страшнішого колапсу. До речі, кінця й краю бюджетному конфлікту навіть не видно на горизонті. Там все дуже погано,

– впевнений журналіст.

На його думку, все разом це веде до страшного невдоволення тих людей, які привели Трампа до влади. У цю коаліцію входять дуже багаті й впливові бізнесмени, які дають гроші злісним і цинічним консервативним ЗМІ та політологам, які, у свою чергу, промивають мізки численним й недолугим жителям маленьких міст і сільської місцевості.

Дивіться відео повного випуску "Безумный мир" за 24 грудня 2018 року