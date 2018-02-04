Кінця їй не видно, – експерт про перспективи війни на Донбасі

Ознак завершення конфлікту на Донбасі в найближчому майбутньому немає, незважаючи на підписання сторонами нової мінської мирної угоди в 2015 році.

Про це пише експерт Брендан Освальд у виданні Progressive, повідомляє "Голос Америки".

"Вказуючи на те, що було б дуже добре, якби всі могли жити в мирі, Трамп заявив, що Росія могла б "вирішити" питання України. Це підтримує твердження Кремля, яке змальовує Росію в ролі стурбованого спостерігача сусідньої громадянської війни", – додав він.

Освальд зазначив, що "війна закінчилася б завтра, якби Кремль просто забрався геть".

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"Попри невдоволення Росії, зброя, яку постачатиме адміністрація Трампа, не змінить баланс конфлікту на користь України. Вона може навіть і не потрапить на "передову». У відповідь на застосування Україною тієї зброї, російські солдати і озброєння ще у більшій кількості прибудуть на Донбас", – вважає він.

Експерт вважає, що через американську зброю Кремль тільки посилить свою стратегію заперечення своєї причетності до конфлікту.

Як вже повідомлялося, за ознаками, обидві сторони "ведуть підготовку до ескалації конфлікту, а не завершення його",

– додав він.

За словами експерта, Америці слід зосереджуватися на збереженні та посиленні тиску на Росію, аби вона виконала обіцянку згідно з "мінською угодою" – вивести війська і зброю і повернути Україні контроль над кордоном.