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НОВИНИ ПОЛЬЩІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Кінця їй не видно, – експерт про перспективи війни на Донбасі

03:04, сьогодні 1616 Читать новость на русском
АТО
АТО / 24 Канал

Ознак завершення конфлікту на Донбасі в найближчому майбутньому немає, незважаючи на підписання сторонами нової мінської мирної угоди в 2015 році.

Про це пише експерт Брендан Освальд у виданні Progressive, повідомляє "Голос Америки".

"Вказуючи на те, що було б дуже добре, якби всі могли жити в мирі, Трамп заявив, що Росія могла б "вирішити" питання України. Це підтримує твердження Кремля, яке змальовує Росію в ролі стурбованого спостерігача сусідньої громадянської війни", додав він.

Освальд зазначив, що "війна закінчилася б завтра, якби Кремль просто забрався геть".

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"Попри невдоволення Росії, зброя, яку постачатиме адміністрація Трампа, не змінить баланс конфлікту на користь України. Вона може навіть і не потрапить на "передову». У відповідь на застосування Україною тієї зброї, російські солдати і озброєння ще у більшій кількості прибудуть на Донбас", вважає він.

Експерт вважає, що через американську зброю Кремль тільки посилить свою стратегію заперечення своєї причетності до конфлікту.

Як вже повідомлялося, за ознаками, обидві сторони "ведуть підготовку до ескалації конфлікту, а не завершення його",
додав він.

За словами експерта, Америці слід зосереджуватися на збереженні та посиленні тиску на Росію, аби вона виконала обіцянку згідно з "мінською угодою" вивести війська і зброю і повернути Україні контроль над кордоном.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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