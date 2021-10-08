"Кинула" на гроші: дніпрянка виманила понад 50 тисяч за квадроцикл, якого не мала

Жителька Нікополя виманила в чоловіка 57 тисяч гривень. Вона розмістила оголошення в інтернеті про продаж квадроцикла за передоплатою. Покупець перевів їй кошти, а вона натомість придбане йому не віддала.

У квартирі зловмисниці поліцейські провели обшуки. Там правоохоронці знайшли гроші, банківські картки та інші докази шахрайства. Про це повідомили 7 жовтня.

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Виманювала гроші в інтернеті

Жінка розмістила оголошення в інтернеті, що начебто продає квадроцикл за 57 тисяч гривень. До неї звернувся чоловік, від якого вона виманила гроші наперед. Клієнт натомість свій товар не отримав.

Харківські поліцейські провели обшук у квартирі шахрайки. Правоохоронці вилучили мобільні телефони з інформацією про вчинений злочин, банківські картки, сімкартки, роутер, грошові кошти.



Дніпрянка виманювала гроші в інтернеті за уявний товар / Фото Нацполіції

Робила це не вперше

У мобільному поліцейські знайшли інформацію про ще один обман в інтернеті. Дніпрянка отримала 2 тисячі гривень за начебто продаж дров на сайті.

Зловмисниці повідомили про підозру за статтею "шахрайство". Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі.



Зловмисниці може загрожувати до 8 років позбавлення волі / Фото Нацполіції