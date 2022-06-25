Кинули димову шашку в блокпост під Мелітополем: п'яні кадирівці вирішили розібратися з росіянами

Неподалік від тимчасово окупованого Мелітополя кадирівці напали на блокпост росіян. Вони кинули димову шашку та почалася стрілянина.

Кадировські бойовики у момент сутички були в стані сильного алкогольного сп'яніння. Деталі інциденту 25 червня розповіли 24 каналу власні джерела в розвідці.

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Росіяни підстрелили п'яних кадирівців

Все почалося з того, що кадировці вирішили напитися та покататися по місту автобусом ПАЗ. Однак на заваді стали службовці російської армії з нашивками воєнної поліції.

Як наслідок, після недовгої суперечки кадировці кинули димову шашку, а по них почали стріляти. Проте влучність російських солдатів залишає бажати кращого, оскільки ніхто не загинув. Однак вже відомо про кількох госпіталізованих "гостей із гір".

Схоже відбувається на Херсонщині

Станом на 17 червня було зафіксовано вже кілька конфліктів між окупантами на території Херсонщини, яку вони тимчасово утримують під своїм контролем. Переважно не можуть поділити поміж собою владу буряти й чеченці.

У Херсоні, Чорнобаївці та Новій Каховці вони влаштовують не лише бійки, а й перестрілки. Місцеві жителі підкреслюють, що така боротьба за "сфери впливу" в регіоні триває вже кілька місяців.

Росіяни там спалюють трупи своїх військових

Також на Херсонщині зафіксовані вже й інші жахливі прояви ставлення росіян до "своїх". Вони почали спалювати тіла інших росіян у Херсонській області. Наразі вже є навіть фото з цинковими домовинами, які замість Росії прибули до місцевих лісосмуг.

Вони вивозять своїх вбитих військових за місто й знищують у підготованому котловані з шинами. Це роблять лише для того, щоб казати родичам, що солдати нібито зникають безвісти. Командири підрозділів не лише беруть у цьому участь, а й займаються привласненням компенсацій, які мали надійти родичам загиблих. Щодо вищого керівництва армії, то воно просто закриває очі, щоб отримувати свій відсоток із цих афер.

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