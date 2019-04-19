Кинули виклик раку: як фонд "Таблеточки" рятує онкохворих дітей в Україні

Ви бачите їх щодня, перетинаєтеся з ними на вулиці, працюєте в одному офісі, стоїте в черзі по каву. Вони мріють, ризикують, падають, але не зупиняються. Змінюють себе і змінюють світ. І досягають вершин. У них своя історія, свій секрет і своя теорія. Гість сьогоднішньої програми "Теорія великого виклику" – засновниця благодійного фонду "Таблеточки" Ольга Кудієнко.

Вони кинули виклик важкій недузі, медичній системі та стереотипам у суспільстві. Пліч-о-пліч із дітьми борються з хворобою, збирають мільйони гривень на лікування малечі та дозволяють їм насолоджуватись дитинством. І роблять все можливе, щоб дитячий рак в Україні став виліковним.

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Зараз у благодійного фонду 13 програм, вони оперують мільйонами гривень. А все розпочалося з упаковки таблеток, коли молода дівчина-волонтерка зголосилася допомогти дітям.

Про заснування фонду

– Моя близька подруга вирішила відкрити свій фонд. Вона знайшла 100 тисяч доларів на фінансування. Мене це так здивувало, що я вирішила теж зробити щось корисне. Подивилася, що потрібно онкохворим дітям. Дізналася, що їм потрібні ліки, які не продаються в Україні.

Саме тоді я збиралася у відпустку. Там купила ліки, які коштували три євро за одну упаковку. Легкість цієї допомоги мене вразила, я написала про це статус у Facebook. Дуже багато моїх друзів захотіли допомогти, тож я створила окрему сторінку "Таблеточки".

– Спочатку чимало людей почали підтримувати. Дуже легко було придумувати акції, які будемо робити. Адже багато людей погоджувались їх підтримувати та брати в них участь. Я почала знайомитися з тими, хто давно займався цією темою, хто хотів давно допомогти.

Про акції "Таблеточок"

– "Гаманець чи життя", такою була перша наша акція. На той час я вже місяць займалася закупівлею ліків. Тобто ще нічого не робила, але вже зрозуміла, що купуючи ліки в Європі, ми купуємо їх за євро. А коли ми їздимо в Європу, в нас завжди залишаються євроценти, які ми ніяк не можемо витратити в Україні.



Під час акції "Гаманець або життя" вдалося зібрати чимало коштів

– Я попросила таких мандрівників віддати мені ті євроценти, щоб закупити на них ліки. За дві години нам вдалося зібрати понад тисячу євро. Через Facebook мене знайшов Олександр, який працює в банку у Відні. Він захотів підтримати нашу діяльність, взяв ці гроші, посортував їх й зараз закуповує ліки. Ми працюємо з ним разом вже сім років.

– Акцій з нашими партнерами є чимало. Це, наприклад, стакани "Аромакави", які є по всій Україні. Купуючи великі стакани, одна гривня йде на допомогу онкохворим дітям. Є ще "Добра кава" – "каву пий, допомагай, рак goodbye".

– А також кетчуп для діток – "Лагідний. Для дітей". Кошти з цих покупок також перераховують на допомогу дітям. А на сайті "Таблеточок" можна придбати нашу брендову продукцію.

Про важкі моменти у роботі

– Ми працюємо не тільки з адресною допомогою, не тільки допомагаємо конкретним дітям, а й системно змінюємо лікування онкохворих дітей в країні. Відчуваємо дуже багато спротиву від людей, які отримують відкати з закупівлі ліків чи, наприклад, від тих, які беруть хабарі з батьків, чиї діти приходять у відділення.

Наша основна мета – щоб діти в Україні не помирали від раку. Заради цього будемо робити все, що потрібно. В нас немає лікарні, де б не було грибків. В нас мало фахівців, не дуже гарна діагностика. Педіатри не підозрюють, що можуть діагностувати рак. Не всі ліки є у наявності.

– В нас немає такого, що лікування — безперервне. Авжеж, ми закуповуємо ліки, але іноді бувають якісь перерви. Наразі по Україні тільки 50% дітей виліковуються від раку. Наша місія — змінити цю статистику.

– Щомісяця нас підтримують понад дві тисячі людей. У 2018 році ми зібрали 52,2 мільйона тисяч гривень. Тобто понад 4 мільйони щомісяця. А за перших три місяці 2019 року вдалося допомогти діткам на суму понад 11 мільйонів.

ЗВІТ ЗА СІЧЕНЬ-БЕРЕЗЕНЬ Друзі, за перші три місяці 2019 року завдяки вам ми надали підопічним допомогу на суму 11 214... Опубліковано Таблеточки Пʼятниця, 19 квітня 2019 р.

На що спрямовані зусилля фонду

– У фонді наразі 13 проектів допомоги дітям. Їх можна поділити на чотири частини. Перша — це адресна допомога дітям. Якщо дитині в лікарні потрібні ліки, які є в Україні, але їх не купує держава. Якщо в Україні ліків немає, якщо дитині потрібно сплатити за лікувальну діагностику, якщо їй не може бути надана допомога тут.

– Другий напрямок – це співпраця з лікарнями. Ми робимо ремонти в лікарнях, закуповуємо медичне обладнання та матеріали до нього. В нас є волонтерські групи, які приходять до лікарні для дітей.



"Школа лікарняних клоунів" – один з проектів "Таблеточок"

– Навчання для лікарів – третій напрямок. В нас є програма, де ми навчаємо медиків, підвищуємо їх кваліфікацію. Четвертий напрямок — це співпраця з державою, де ми разом шукаємо можливості робити набагато більше для онкохворих дітей.

Вважаю, що в благодійності, як й у будь-якій професії, ти маєш робити те, що тобі вдається найкраще. В мене це була організація пошуку коштів та закупівля ліків.

– Ми думаємо про те, що ми можемо зробити для того, щоб змінити невтішну статистику в Україні. Будемо докладатися до навчального процесу лікарів. По-друге, плануємо робити свою лікарню чи онковідділення, яке буде працювати за міжнародними стандартами.

– Якщо ви сьогодні можете щось зробити корисне та допомогти комусь, використовуйте цей шанс, допоможіть комусь. Будьте добрими один до одного.

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