"Кинув нормальних пацанів": у Дніпрі хлопець ходив вулицями з дивним плакатом

У Дніпрі молодик ходив трамвайними коліями з плакатом "Я кинув нормальних пацанів". Користувачі припускають, що так його "покарали" товариші.

У мережі опублікували відео, де хлопець йде з дивним плакатом. Чоловік з авто поруч коментує ситуацію. Про курйозний випадок розповіли 6 жовтня.

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Пожартували друзі

На одній з вулиць 12-го кварталу побачили хлопця, який йшов трамвайними коліями. Коли він підійшов ближче, то люди зрозуміли, що молодий чоловік несе плакат з написом "Я кинув нормальних пацанів".

Таким чином він привернув до себе увагу пішоходів і водіїв авто. Місцеві припустили, що так його покарали друзі за поганий вчинок.

Хлопець йшов з плакатом "Я кинув нормальних пацанів": дивіться відео

За що саме товариші покарали хлопця – не відомо. Проте з плакатом він йшов незадоволений, трохи навіть і засмучений. Люди, які проїжджали повз хлопця, знімали його на телефони.