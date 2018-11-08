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      Кір атакує: кому і чим вакцинуватися

      373 Читать новость на русском
      Захистіть себе від кору
      Захистіть себе від кору / 24 канал

      Захворюваність на кір в Україні набрала загрозливих масштабів. Найефективніший спосіб захисту – вакцинація. В Україні цих вакцин достатньо.

      Вакцина проти кору входить до складу комбінованої трикомпонентної вакцини КПК (для профілактики кору, епідемічного паротиту, краснухи). Щеплення цією вакциною передбачені Календарем профілактичних щеплень МОЗ.

      Читайте детально: Як вберегтися від кору: все про вакцинацію

      Вакцинуватися від кору обов'язково потрібно у випадках:

      Дитині виповнилося 12 місяців: не зволікайте із плановим щепленням КПК.
      Дитина старша від 1 року і ви пропустили перше щеплення – негайно надолужте його, звернувшись до вашого медичного закладу.
      Дитині 6 років – час іти на планову ревакцинацію КПК.
      Ви пропустили планову ревакцинацію в 6 років. У цьому випадку зверніться до медичного закладу, адже тільки дві дози вакцини забезпечують повний захист.
      Дитині 6 та більше років і вона не має жодного щеплення КПК. У такому разі потрібно зробити два щеплення з інтервалом не менше одного місяця.
      Ви не пам’ятаєте, чи робили дитині щеплення КПК, і не маєте документальних підтверджень. У цьому випадку дитину також потрібно вакцинувати.
      Підлітки, а також дорослі, не хворіли на кір і не отримували щеплень від кору. Теж потребують вакцинації.

      Дізнатися про наявність вакцини у вашому регіоні можна на сайті МОЗ – інформація оновлюється щомісячно. 

      Нагадаємо, у Центрі громадського здоров'я МОЗ України повідомили про 36 455 випадків захворювання на кір в Україні з початку 2018 року. З них 22 344 – діти. Смертельних випадків – 15.

      Теги: Новини України Здоров'я Інфекція Вакцина Міністерство охорони здоров’я Лікування Кір
      Джерело: 24 канал
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