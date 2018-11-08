Кір атакує: кому і чим вакцинуватися
Захворюваність на кір в Україні набрала загрозливих масштабів. Найефективніший спосіб захисту – вакцинація. В Україні цих вакцин достатньо.
Вакцина проти кору входить до складу комбінованої трикомпонентної вакцини КПК (для профілактики кору, епідемічного паротиту, краснухи). Щеплення цією вакциною передбачені Календарем профілактичних щеплень МОЗ.
Читайте детально: Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
Вакцинуватися від кору обов'язково потрібно у випадках:
Дитині виповнилося 12 місяців: не зволікайте із плановим щепленням КПК.
Дитина старша від 1 року і ви пропустили перше щеплення – негайно надолужте його, звернувшись до вашого медичного закладу.
Дитині 6 років – час іти на планову ревакцинацію КПК.
Ви пропустили планову ревакцинацію в 6 років. У цьому випадку зверніться до медичного закладу, адже тільки дві дози вакцини забезпечують повний захист.
Дитині 6 та більше років і вона не має жодного щеплення КПК. У такому разі потрібно зробити два щеплення з інтервалом не менше одного місяця.
Ви не пам’ятаєте, чи робили дитині щеплення КПК, і не маєте документальних підтверджень. У цьому випадку дитину також потрібно вакцинувати.
Підлітки, а також дорослі, не хворіли на кір і не отримували щеплень від кору. Теж потребують вакцинації.
Дізнатися про наявність вакцини у вашому регіоні можна на сайті МОЗ – інформація оновлюється щомісячно.
Нагадаємо, у Центрі громадського здоров'я МОЗ України повідомили про 36 455 випадків захворювання на кір в Україні з початку 2018 року. З них 22 344 – діти. Смертельних випадків – 15.