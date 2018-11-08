Кір атакує: кому і чим вакцинуватися

Захворюваність на кір в Україні набрала загрозливих масштабів. Найефективніший спосіб захисту – вакцинація. В Україні цих вакцин достатньо.

Вакцина проти кору входить до складу комбінованої трикомпонентної вакцини КПК (для профілактики кору, епідемічного паротиту, краснухи). Щеплення цією вакциною передбачені Календарем профілактичних щеплень МОЗ.

Читайте детально: Як вберегтися від кору: все про вакцинацію

Вакцинуватися від кору обов'язково потрібно у випадках:

Дитині виповнилося 12 місяців: не зволікайте із плановим щепленням КПК.

Дитина старша від 1 року і ви пропустили перше щеплення – негайно надолужте його, звернувшись до вашого медичного закладу.

Дитині 6 років – час іти на планову ревакцинацію КПК.

Ви пропустили планову ревакцинацію в 6 років. У цьому випадку зверніться до медичного закладу, адже тільки дві дози вакцини забезпечують повний захист.

Дитині 6 та більше років і вона не має жодного щеплення КПК. У такому разі потрібно зробити два щеплення з інтервалом не менше одного місяця.

Ви не пам’ятаєте, чи робили дитині щеплення КПК, і не маєте документальних підтверджень. У цьому випадку дитину також потрібно вакцинувати.

Підлітки, а також дорослі, не хворіли на кір і не отримували щеплень від кору. Теж потребують вакцинації.

Дізнатися про наявність вакцини у вашому регіоні можна на сайті МОЗ – інформація оновлюється щомісячно.

Нагадаємо, у Центрі громадського здоров'я МОЗ України повідомили про 36 455 випадків захворювання на кір в Україні з початку 2018 року. З них 22 344 – діти. Смертельних випадків – 15.